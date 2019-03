In occasione delle Giornate del FAI, visite guidate gratuite alla Chiesa della Madonna di Cirignano a Cermenna,alla Marina delle Lobra, e a Santa maria del Bando ad Atrani con concerto. Sabato presentazione del libro di Mario Russo sui Sedilli Nobiliari. 23 marzo Performance dell’artista Nico Taminto a Villa Fiorentino. Convegno dei VAS con presentazione del libro Casamonica. La marineria del Piano in una conferenza di Francesco Esposito al Museo della Tarsia. Domenica mattina trofeo automobilistico a Massa Lubrense. Concerto nella chiesa di San Felice e Baccolo. All’hotel Le Palme di Castellammare di Stabia mercato di numismatica filatelia e cartamoneta. Intanto prosegue la mostra SURRENTUM VACANZE DA IMPERATORE in villa Fondi Museo Georges Vallet, l’Atleta di Koblanos è ancora presente. Convegno domenica, le acque di Stabia patrimonio mondiale.

