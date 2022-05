Fine settimana intenso e ricco di musica, di divertimento e di cultura. Dall’inaugurazione dell’organo di Castellammare al concerto Eugenio Bennato ad Amalfi. Carnevale Maiorese a Maiori e Mercato slow food a Piano di Sorrento. Processione di san Catello e San Cataldo domenica e martedi 10 maggio. Da non perdere il libro di Helga Di Giuseppe salla Catastrofe pompeiana. A Positano sul sagrato della Chiesa Madre Vicoli in arte , spettacolo musicale.

venerdi 6 maggio 2022 ore 19.30 Inaugurazione dell’organo della Concattedrale Castellammare di Stabia.

Dopo circa 42 anni dall’ultimo concerto sacro, venerdì 6 maggio prossimo, l’organo polifonico della Concattedrale di Castellammare di stabia riprenderà ad inondare di musica le navate della chiesa di SS. Maria Assunta e San Catello. Il Consiglio Comunale Decurionale, nel 1839 affidò a Quirico Gennoni illustre organaro, il mandato di costruire un organo a canne nella Cattedrale cittadina. Nel 1933, don Raffaele Vanacore, con il sostegno delle offerte di carità dei fedeli, riuscì ad incorporare altri registri altri timbri allo strumento, divenendo così un esemplare unico esclusivo ed originale. Da quel lontano 1933 non vi furono altri interventi di restauro o manutenzione. Nel 1980, la fatidica domenica del sisma che scosse la nostra terra, emise le sue ultime note. La revisione ormai indifferibile, è stata compiuta grazie ai fondi della donazione dell’otto per mille alla Chiesa per il restauro degli organi storici, e grazie alle donazioni dei fedeli, incoraggiati anche da liberoricercatore.

Venerdi 6 maggio 2022 ore 17.00 Tracce Centro Polifunzionale di Piano di Sorrento con Antonio Maione

Sabato 7 maggio 2022 ore 20.30 concerto di Eugenio Bennato agli arsenali di Amalfi

Domenica 8 maggio 2022 Carnevale di Maiori

Tutto pronto a Maiori per il Carnevale a Primavera. Due weekend di festa con sfilate e balli: dal 7 al 15 maggio.

Per l’occasione le rappresentanze dei Carnevali di Viareggio, Foiano della Chiana e Palma Campania si uniranno ai gruppi dei tre carri allegorici .

A Maiori anche un autentico messaggio di pace con i volti dei grandi messaggeri di pace del ‘900: Martin Luther King, Nelson Mandela, Madre Teresa di Calcutta e Gandhi.

Al termine dell’evento un video mapping 3d dedicato al tema “Il Viaggio” che ha contrassegnato la 48esima edizione del Carnevale di Maiori ed a Teresa Criscuolo icona e volto positivo della storia dell’evento della cittadina della Costiera.

A carnevale indossate il sorriso migliore e venite a Maiori… anche a Maggio .Comune di Maiori Carnevali d’Italia

Carnevale di Viareggio Carnevale Palmese U.S. Naval Forces Europe and Africa Band

Domenica 8 maggio 2022 processione di San Catello a Castellammare di Stabia

Domenica 8 maggio 2022 Mercato Slow Food a Piano di Sorrento

Domenica 8 maggio 2022 La catastrofe di Helga di Giuseppe a Pompeilab