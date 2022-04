C’è solo da scegliere!! escursioni e passeggiate, arte, storia, musica. Intanto la prima domenica del mese il Ministero dei Beni Culturali ripropone ingresso libero nei musei e luoghi statali. L’Unitre di Piano va a Pompei per la Mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”, appena inaugurata.

A Positano, sul sagrato della Chiesa Madre alle 20.30 MUSICA IN VOLO con Ario Avecone.

Festa di Sant’Antonino dei Giardinieri a Sorrento, con processione alle 18.30 e Festa di San Francesco di Paola al monastero di Pozzano. La notte del Lavoro all’Istituto Grandi. Nell’ambito del ciclo di conferenze Tra passato e presente, organizzato da Felice Senatore, oggi sabato 30 aprile, alle 17.30, ultimo incontro dedicato a Salvemini e Rosario Scarpati, al centro Polifunzionale di Piano. Domenica primo maggio sul Monte Comune presso la fattoria agricola Albano, concerto la Woodstock del provolone del monaco alle ore 11.30, escursione e musica.

Con Vincenzo Astarita ,l’appuntamento è alle ore 9.30 domenica del 1 maggio a Schiazzano con visita alla parrocchia di San Salvatore, poi fra limoneti e viottoli solitari giù fino a Santa Maria e alla sua chiesa, per raggiungere infine il convento e il borgo dell’ Annunziata, splendido luogo di fronte Capri, ricco di memorie storiche, artistiche e paesistiche. Il rientro a Schiazzano è previsto un pò dopo le 13. Possibilità del facoltativo pranzo in loco? Certo anche quello è previsto per quanti vogliono riempire il fatidico 1 maggio di bellezza e benessere. La distanza da percorrere è di circa 4 km con un dislivello da superare di circa 100 mt. Ti ricordo che, come sempre, l’escursione è gratuita ed ogni partecipante si dichiara a conoscenza del percorso e unico responsabile della propria incolumità. Puoi avere altre informazioni telefonando al n° 3687677393.