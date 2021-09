Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews con video e interviste.

Dal mare ai monti, con gli avvocati o con i regatanti, tra degustazioni e assaggi di vini, tra libri e concerti, abbiamo un folto menù a cui attingere. Tutti eventi imperdibili e di qualità. Villa Fiorentino e la piazza di Sorrento con i suoi vari palcoscenici, tiene banco per tutto il fine settimana. Tanto sport , ma anche tanta cultura e arte con Emozioni a Confronto e libro di cartoline antiche. Positanonews propone una selezione degli eventi , invitandovi a non farveli raccontare. Mentre aspettiamo il miracolo di San Gennaro per domenica 19 settembre , il Vescovo celebra messa a Puolo per l’Addolorata.

VENERDI 17 SETTEMBRE

-Villa Fiorentino. ore 19.00. Incontri di Vini e Sapori Campani . Prodotti tipici degustazioni e spettacoli

Villa fiorentino . Journe

-Villa Fondi ore 16.30 Giustizia e Informazione . Avvocati a Convegno

-Chiostro di San Francesco -Sorrento. Mariella Romano presenta Ricciola di Mare . Luigi D’Alise. ore 18.30

-Marina Grande Sorrento. Trofeo Velico Regina Giovanna Cantieri Aprea

SABATO 18 SETTEMBRE

-Faito Outdoor Fest escursioni-trekking -bike e tanto altro .

-Villa Fondi ore 20.30 EMOZIONI A CONFRONTO arte musica poesia e danza a cura di Letizia Caiazzo

-Villa Fiorentino ore 19.00 Letture di Gusto . Saluti dalla Penisola. Cartoline antiche di Sorrento

–Villa Fiorentino. ore 19.00. Incontri di Vini e Sapori Campani . Prodotti tipici degustazioni e spettacoli

-Capri. IL CANTO DELLE SIRENE festival

-Villa Fiorentino. Gocce d’acqua . istallazione artistica ,inaugurazione ore 18.00

–Marina Grande Sorrento. Trofeo Velico Regina Giovanna Cantieri Aprea

– Marina di Puolo 19:00 – Celebrazione Eucaristica con il Vescovo – Parrocchia SS. Addolorata: Massa Lubrense (Puolo)

-Piano di Sorrento . passeggiate con Nino Aversa Piano sempre bella, ore 16.30 piazza Cota

-Maiori . Sabato 18 settembre | ore 19.30 Presentazione del volume “Infinito Leopardi 3” Conversazione letteraria sulle opere e il pensiero di Giacomo Leopardi Palazzo Mezzacapo a cura dell’Associazione Culturale “La Feluca” Intervengono:

Carlo Di Lieto, critico letterario, docente di Letteratura italiana presso l’università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Lorenza Rocco, scrittrice e saggista Donato Sarno, storico e saggista Agostino Ingenito, editore

DOMENICA 19 SETTEMBRE

-Faito Outdoor Fest escursioni-trekking -bike e tanto altro .

-Villa Fondi . ore 20.30 Concerto Alessandro Gagliardi

-Villa Fiorentino. Letture in villa Gino Rivieccio

-Marina Grande Sorrento. Trofeo Velico Regina Giovanna Cantieri Aprea

