Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews e Positanonewstv con video , foto e interviste.

La Libreria Tasso, tra le mani di Angela e Stefano, ancora una volta si rivela il grande salotto culturale della Città di Sorrento, lo conferma la presentazione del volume di Vincenzo Stinga, in cui l’incontro si è tramutato in una grande festa. Tutta la Sorrento culturale, tutta Sorrento artistica era presente per rendere omaggio al Prof Vincenzo Stinga e ascoltare il racconto della nascita della banda di maggio. Oltre ai tanti artisti amici e colleghi di Vincenzo, come Aniello Aprea , il maestro Rocco, il prof Vincenzo Russo, la prof Annunziata Berrino, tanti tanti della Sorrento cultura. La saletta interna non riusciva a contenere tutti gli ospiti, tanto che un lungo prologo si è svolto ai tavoli esterni con saluti abbracci e tanti autografi con dedica sul libro da parte del Prof Stinga.

Il maestro Vincenzo Stinga con questo libro ci restituisce l’immagine di una Sorrento tra gli anni ’30 e ’40 incantata, serena e picaresca. Un assaggio del contenuto del libro lo ha già dato nell’ultimo numero di GENIUS LOCI, rivista diretta da Antonino De Angelis, con un articolo in cui si racconta un fatto di cronaca sorrentina , quando tutta la banda di musica cittadina fu arrestata. Appuntamento a stasera lunedi 16 luglio 2018 pèresso la Libreria Tasso di Piazza Angelina Lauro alle 20.30