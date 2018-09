Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews con video, interviste e foto.

Non c’è nulla di più fragile della bellezza dei luoghi dell’archeologia. I paesaggi archeologici un tempo erano architettura per esser diventati – come scrive Adolf Loos – la cattedra degli insigni maestri. Paesaggi che hanno acquistato una dimensione trascendente, antenati di un passato vissuto e non più solo spazi urbani e nemmeno solo architetture, ma testimonianze di una memoria sospesa al confine tra storia e letteratura, tra arte e architettura, investiti di una ermetica e problematica magnificenza in cui la storia cede il posto alla narrazione. Le rovine di Villa Jovis ovvero del Palazzo di Tiberio a Capri testimoniano ancora di un’epoca di fronte alla quale il presente appare prepotente e fragile allo stesso tempo.

Archeologia e architettura a Villa Jovis

Vista dal mare l’isola di Capri è un topos iconografico tra i più consolidati del vedutismo partenopeo. Il teatro naturale di cielo, terra e mare che l’abbraccia e comprende appare come una quinta scenografica che, pur antropizzata, conserva il suo potente respiro paesistico con i suoi vasti spazi naturali punteggiati dai corpi dell’architettura. In questa cornice paesaggistica le rovine di Villa Jovis esprimono la grazia potente e il fascino di una memoria che vive incisa nel corpo dell’isola.

Il progetto di architettura nel documentare l’elaborazione di idee per i luoghi dell’archeologia ha fondamento nel sapere e dalla conoscenza profonda dei luoghi; luoghi segnati dalla stratificazione di segni di valore storico e formale dove la sperimentazione progettuale più che altrove ha la necessità dell’approccio colto, dell’ascolto attento dei luoghi, dell’interlocuzione con discipline diverse. Villa Jovis per la complessità della sua struttura insediativa si pone come un eccezionale campo di sperimentazioni al di là delle pur significative specificazioni contestuali e paesaggistiche. Assomma in sé l’esperienza dell’architettura come prova della grandezza degli antichi e allo stesso tempo si misura con la totalità e la complessità del patrimonio umano collettivo dell’architettura.

WORKSHOP INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA PER L’ARCHEOLOGIA

NAPOLI 22-28 Settembre 2018 – Palazzo Gravina, via Monteoliveto 3

IL PALAZZO DI TIBERIO A CAPRI

Architettura e paesaggio dell’archeologia

TEMA

La valorizzazione del sito paesaggistico e archeologico di Villa Jovis è l’oggetto del Workshop internazionale che l’Accademia Adrianea – Premio Piranesi organizza a Napoli dal 22 al 28 settembre 2018 con i Patrocini del DiARC – Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del Polo Museale della Campania e del Comune di Capri. L’impianto architettonico della del Palazzo di Tiberio rappresenta il fulcro narrativo di un percorso tematico di interventi per la valorizzazione dell’area archeologica. La riqualificazione degli spazi aperti, la predisposizione di servizi e attrezzature per visitatori, lo studio di allestimenti temporanei e di protezione per qualificare i percorsi di visita sono alcuni tra i temi progettuali che verranno affrontati per misurarsi sul rapporto tra l’architettura e il sito archeologico.

PROGRAMMA

Il workshop si svolgerà a Napoli nella sede di Palazzo Gravina del DiARC – Dipartimento di Architettura – Università degli Studi di Napoli Federico II. Le attività sono full time per i giorni del workshop. Personalità della cultura archeologica e architettonica interverranno con conferenze e lezioni sul rapporto tra architettura e archeologia. I progetti saranno affrontati da gruppi di lavoro con l’assistenza di tutors e saranno sottoposti a revisioni intermedie e finali.

ore 14.00/19.00 – Seminario di studi – Aula 10 Palazzo Gravina

Seminario di studi di architettura per l’archeologia/

Seminar of study on architecture and archeology

Saluti/ Greetings

Gaetano Manfredi

Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Mario Losasso

Direttore del DiARC – Dipartimento di Architettura

Pier Federico Caliari

Presidente dell’Accademia Adrianea – Premio Piranesi

Introduce/Introduction

Gaetano Fusco

L’architettura per l’archeologia/

Architecture for archeology

Interventi/ Interventions

Amodio Marzocchella/ Rosaria Ciardiello

Villa Jovis: la sistemazione architettonica di Monte Tiberio nella Capri archeologica /

Villa Jovis: The Architectural setting of Mount Tiberius in the Archaeological Capri

Federica Visconti

Pompei. La lezione della città antica /

Pompeii. The lesson of the ancient city

Renato Capozzi

Siracusa. Città greca, città contemporanea

Syracuse. Archaeological city, contemporary city

Lilia Pagano

Cuma. Il mito contemporaneo di una polis insulare/

Cuma. The contemporary myth of an insular polis

Valeria Pezza

Tivoli. Progetto per la Buffer Zone Unesco di Villa Adriana/

Tivoli. Project for the Buffer Zone Unesco of Villa Adriana

Ferruccio Izzo

Tivoli. Progetto per la Buffer Zone Unesco di Villa Adriana/

Tivoli. Project for the Buffer Zone Unesco of Villa Adriana

Pier Federico Caliari

Offerta culturale e accessibilità. La musealizzazione come strategia inclusiva

Cultural offer and accessibility. Musealization as inclusive strategy

