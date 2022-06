Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews con video, foto e interviste.

Il docufilm racconta le storie di alcune detenute in maniera del tutto immersiva. La giornalista – in collaborazione con Simona Petricciuolo e la cantautrice Assia Fiorillo – ha trascorso intere giornate nei due penitenziari cercando di cogliere tutte le sfumature della vita dietro le sbarre. Il carcere e i diritti umani, gli abusi, la solidarietà, la violenza, la strada, i destini segnati, la vita criminale, la redenzione, il non pentimento, la maternità, l’esempio (nel bene e nel male), l’amore e la lontananza, la rabbia, il riscatto sociale, la solitudine, la malinconia, le crisi di astinenza. Tutto questo viene riportato nel documentario di taglio giornalistico, rendendo la reporter e la cantautrice testimoni dirette di percorsi di vita che quasi nessuno vuol vedere.

“Caine” è la consapevolezza che il Caino della Bibbia ma anche quello di Saramago, non nasce così: Caino si diventa; è il prodotto di un contesto e di una esistenza. Il documentario presenta uno spaccato di galera che racconta anche del mondo fuori, la consapevolezza che l’errore può capitare a tutti e che non è indifferente nascere e crescere in determinati contesti o avere un vissuto declinato sul dolore o sulla rabbia. “Caine” si propone per abbattere un muro di pregiudizi che spesso ci fa pensare di essere i giusti e vedere chi sta dietro le sbarre solo come reietti della società senza speranza alcuna. Mischiarsi le vite, allora, apre la mente: aiuta a capire, aiuta a leggere meglio la storia di cui siamo tutti costruttori. Il fulcro dell’evento è il concerto di Assia Fiorillo che racconta di questa esperienza e di altri percorsi di vita. L’artista suonerà con la sua band al completo. Assia è una cantautrice e una musicista densa e insolita, fiera di declinare al femminile ispirazione e punto di vista in un panorama come quello italiano in cui la maggior parte delle canzoni cantate dalle donne sono scritte dai maschi.