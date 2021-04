Pronti a partire i lavori di riqualificazione della Torre cinquecentesca in marina di Vietri. E’ una operazione culturale di grande pregio, come ha sottolineato il Sindaco Giovanni De Simone, non solo come acquisizione a patrimonio pubblico comunale, ma anche come spazio da adibire a sale ad uso culturale, come mostre, congressi, soprattutto è un riappropriarsi di un importante pezzo di storia. L’architettura militare cinquecentesca con tutta la serie di torri antisaracene è prevalentemente proprietà privata, di tutte le torri della costa amalfitana ,solo 2 o 3 sono ad accesso pubblico, il resto sono diventate ville a mare.

