L’intervista al sindaco De Simone parte al minuto 19:40 del video.

Durante il Positanonews TG del 2 maggio, in onda tutte le sere sulla nostra pagina Facebook, abbiamo sentito Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare: “Abbiamo avuto il primo caso, una persona che purtroppo è deceduta, e quindi abbiamo messo in quarantena in familiari. Abbiamo fatto altri tamponi, per arrivare ad un totale di tredici. Siamo poi scesi a tre. In realtà è tutto limitato ad una famiglia. Proprio oggi abbiamo fatto dei tamponi a 200 cittadini ed aspettiamo i risultati che arriveranno tra 72 ore. L’abbiamo fatto per tranquillizzare la popolazione, per dimostrare che la Costiera è sicura”.

“Al momento hanno aperto tre pizzerie. L’associazione ristoratori ha fatto una forma di protesta, alla quale abbiamo aderito anche noi come amministrazione: le attività del terziario sono rimaste un po’ amareggiate anche dall’ultimo Dpcm, aspettiamo delle risposte concrete. Attualmente l’economia è completamente ferma. La grande domanda che mi stanno ponendo gli operatori è “Come si farà a fare turismo se i confini sono chiusi?”. Si può andare dai congiunti, ma non è stato stabilito altro. Al momento abbiamo dato la possibilità di cominciare i lavori, ma dobbiamo capire. A Vietri abbiamo lo spazio, il distanziamento si può garantire, ma come si garantirà la distanza in acqua? Il Governo dovrebbe attivare uno studio sull’acqua, sul mare, questo abbiamo chiesto”.

