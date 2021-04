Finanziata la progettazione per la realizzazione di sistema alternativo di collegamento, rispetto a quello stradale, tra Vietri Capoluogo e la Frazione Marina, con teleferica (ovovia e/o altro) e/o funicolare.

Intervista degli inviati di Positanonews al Sig Sindaco Giovanni De Simone, cortesemente rilasciata IL 9 APRILE 2021. In cui si preannuncia in anteprima esclusiva del vettore mobile di collegamento tra il centro di Vietri e la Marina.

Nuovi collegamenti attraverso una mobilità sostenibile. Un nuovo impegno mantenuto dall’amministrazione comunale di Vietri sul Mare. Così il sindaco Giovanni De Simone in merito al via libera alla progettazione per il collegamento meccanizzato tra Vietri e Marina, approvato di recente dall’ACAMIR.

Si tratta di un collegamento meccanizzato da realizzare tra la parte alta dell’abitato, nei pressi di Piazza Matteotti, e la fascia costiera, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla Marina con una modalità alternativa all’autovettura privata.

“Incrementiamo – prosegue il sindaco De Simone – un nuovo piano di mobilità all’interno del territorio. Un’ idea con relativa richiesta di finanziamento già partita con l’amministrazione Benincasa e che oggi, grazie anche all’interessamento dell’onorevole Luca Cascone bis vede il via alla progettazione. Sarà sempre più facile, agevole ed ecologico raggiungere la frazione costiera di Marina, l’idea è quella di realizzare un altro vettore meccanico per il collegamento con la stazione ferroviaria e il prossimo pontile che sarà attivato a Marina per l’attracco dei traghetti. Il nostro lavoro, il nostro impegno prosegue a pieno ritmo, raggiungendo i risultati che ci siamo prefissati in campagna elettorale anche come una continuità amministrativa. Nelle prossime settimane presenteremo ulteriori opere pubbliche e interventi che saranno realizzate a breve. In più siamo in campo per un avvio sereno e sicuro della stagione turistica”.