Volgono a termine i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso in via Cristoforo Colombo a Vietri sul Mare. I rocciatori sono all’opera per la stesura della rete metallica di contenimento della parete relativa all’ultimo tratto. Ricordiamo ai lettori di Positanonews che i fatti , in questo luogo iniziarono nel 2013 con una frana di massi rocciosi sulla strada, la conseguente chiusura al traffico e al passaggio pedonale, procurando grandi disagi per la popolazione della Marina di Vietri. Si eseguì una bonifica da parte del genio della provincia di Salerno, la riapertura della strada e ora la messa in sicurezza con rete metallica pesante da parte dei rocciatori.