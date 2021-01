Vico Equense. Un’Epifania diversa per la città che in questo giorno era attraversata dal tradizionale corteo delle Pacchianelle che, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, non si è potuto svolgere. Il sindaco Andrea Buonocore sottolinea questo aspetto dopo la celebrazione religiosa invitando tutti ad apprezzare quello che siamo abituati ad avere e che il Covid ci ha sottratto, con l’augurio che il 2021 possa segnare il ritorno alla normalità.

(Video di Viviana Vanacore)