Dopo alcuni controlli effettuati dalla Polizia Locale, il comune di Vico Equense ha deciso di interdire l’area della Pineta di Tordigliano, nei pressi del belvedere sulla S.S. 163 Amalfitana, il luogo più amato per la sosta di turisti e moticiclisti che si trovano ad andare nel tratto da Piano di Sorrento a Positano . Nella fattispecie, è stato accertato il fatto che un cipresso si è inclinato e si appoggia ancorato su un pino. Tale inconveniente è da rimuovere al più presto, come si legge dall’ordinanza, in quanto la causa dell’inclinazione è da attribuire con molta probabilità all’apparato radicale marcio, che non ha retto alle sollecitazioni e oscillazioni del vento, essendo la pianta secca. Foto Giovanni Fucito