Concerti al tramonto, con questa formula già sperimentata negli anni ,con grande successo , per Vico D’Estate 2021, il Comune in collaborazione con il direttore Artistico Paolo Scibilia, produce due concerti di respiro internazionale. Martedi 27 luglio alle ore 19.00 ad Astapiana, il maestro Bruno Canino e sabato 31 luglio , il quartetto del San Carlo all’Abbazia di Crapolla in località san Salvatore di Vico Equense. Posti magnifici, ricchi di arte e storia , che da soli valgono la pena di conoscere, figuriamoci con i grandi della musica classica. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 3336353444.

Vico Borghi, Piazze e Terrazze V edizione 2020, concerti al tramonto:

Martedì 27 luglio il pianista Bruno Canino sul belvedere della storica Villa Giusso Astapiana

Vico Equense. Parte il 27 luglio la quinta edizione di «Vico Borghi, Piazze e Terrazze», con una proposta di due

concerti al tramonto a Luglio. Una rassegna organizzata, nell’ambito del più ampio programma “Vico d’Estate 2021”,

dall’Amministrazione comunale (nella persona del Sindaco Andrea Buonocore) e promossa dall’Assessorato al Turismo

e Cultura di Vico Equense, nella persona del neo-assessore Annalisa Donnarumma, in collaborazione con la S.C.S.

Società dei Concerti di Sorrento e la direzione artistica del noto maestro Paolo Scibilia, atta a valorizzare e

contemplare, attraverso l'ascolto della musica classica, il suggestivo patrimonio ambientale, storico e paesaggistico di

Vico Equense, prima porta di accesso alla Penisola Sorrentina. La rassegna annovera due grandissime realtà artistiche di

fama internazionale e programmi versatili, godibili anche dal pubblico non esperto del settore. Primo appuntamento

della rassegna è fissato Martedì 27 luglio, alle 19:00, sul belvedere del storica Villa Giusso Astapiana​ (Loc. Camaldoli

di Arola), con l’esibizione del celebre pianista BRUNO CANINO, uno dei massimi artisti degli ultimi 80 anni di storia

del pianismo italiano ed internazionale, in un concerto intitolato “Da Barocco al Romanticismo”: J.S. Bach . Suite

francese n. 5 in sol magg. BWV 816, L. van Beethoven – Sonata in do diesis min. op. 27 n.2 “Al chiaro di

Luna”, F. Mendelsshon – Variations Sérieuse Op. 54, F. Chopin – Berceuse Op. 57 e Scherzo n. 2 Op. 31.

Secondo appuntamento Sabato 31 luglio, ore 19.00, al belvedere dell’Abbazia di Crapolla (Loc. S. Salvatore) che

schiude per la prima volta le porte alla grande musica classica, ospitando il QUARTETTO D’ARCHI DEL TEATRO

DI SAN CARLO DI NAPOLI, composto dalle prime parti dell’Orchestra del Teatro dell’Opera più antico d’Europa

(Cecilia Laca – violino, Luigi Buonomo – violino, Antonio Bossone – viola, Luca Signorini – violoncello. Solista:

Mariano Lucci – clarinetto, sempre dell’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli) interpreta: A.Dovorak – Quartetto

Nr. 12 Quartetto in Fa magg, Op. 96 “Americano”, J. Brahms – Quintetto con clarinetto in Si minore Op.115. Un nuovo

mix di grandi interpreti della musica classica e suggestioni, tra suoni, natura, scenari mozzafiato, paesaggi e storia,

quella di "Vico Borghi Piazze e Terrazze" 2021, di cui la Citta, con le sue ben 13 frazioni, vanta forse il primato in tutta

la Penisola Sorrentina, per estensione, ricchezza, varietà e bellezza.

INGRESSO LIBERO su prenotazione al Tel. 3336353444 (causa posti limitati e regole anti-Covid 19). In caso di

maltempo, gli eventi si terranno al coperto nelle vicinanze. Il presente programma potrebbe subire variazioni per cause

di forza maggiore. Info e prenotazioni: www.vicoequense.it – Tel. 3336353444

