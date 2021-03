Si dice che la ripartenza post covid-19 sarà improntata sull’ecologia e sull’ambiente sano. Noi di Positanonews vogliamo parlarvi di questo posto, Vallone Savino, visibile da Marina di Cassano , ma interdetto a qualsiasi passaggio. Il cartello recita: “ANTICA DISCESA PEDONALE PER LA SPIAGGIA DI CATERINA-ORARIO DI APERTURA DALLE 08.00 AL TRAMONTO”. Sono circa 20 anni che è chiuso, furono fatti dei lavori, aperto per l’inaugurazione e subito chiuso. Eppure appartiene alla viabilità storica antica della Penisola Sorrentina, oltre ad offrire un paesaggio unico, con una vegetazione altrettanto straordinaria. Noi ci chiediamo quali sono i problemi? perchè non si possono risolvere? Quando potremo ritornare a passeggiare , con le dovute precauzioni, lungo il vallone per vedere le cave di tufo, le grotte a bassa temperatura per la conservazione delle arance e l’euforbia dendroides.

