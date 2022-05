Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews con foto, video e interviste.

Il Dr. Vanacore , alla presenza di un folto pubblico di appassionati ed esperti, ha snocciolato il racconto delle ispezioni effettuate nell’antico acquedotto romano e relative cisterne. Focalizzando l’attenzione sul lavoro del 1850 del Ing Cangiani e di Luigi Amalfi 1933 , entrambi cittadini della penisola Sorrentina. Gli esami autoptici hanno evidenziato lo stato dell’arte e la grande importanza di questo monumento unico in Italia per le sue valenze architettoniche e idraulico -ingegneristiche, per il quale, facendo appello a tutte le autorità preposte, se ne richiede necessariamente la conservazione e la fruizione, non solo dei cisternoni , ma di tutto l’apparato condotto.

Martedi 3 maggio 2022, alle ore 17.00 presso il Centro Polifunzionale vicino al Nautico, conferenza con Antonio Vanacore sulle condotte di acqua in epoca romana. Il Formiello e i Cisternoni di Spasiano. Vin d’honner a base di Garum preparato dalla masterchef dell’UNITRE Lucia Starace. La conferenza è libera, aperta a tutti i cittadini, soci e appassionati, appartiene al ciclo organizzato dall’UNITRE , volto alla conoscenza di storia e arte del territorio, alternando incontri in sede e visite autoptiche sui luoghi.

L’Evento è trasmesso in diretta da Positanonews