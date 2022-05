Sono presenti a Sorrento :

-il presidente della repubblica

-il presidente del consiglio

-il presidente della camera

-dieci ministri

-sette governatori di regioni italiane

-17 delegazioni dagli stati uniti all’arabia saudita agli emirati arabi

-rappresentanti di organizzazioni internazionali

tutti qui a Sorrento per due giorni in uno dei più grandi forum mai organizzati sul tema sud. A promuoverlo il ministero per il sud e la coesione territoriale the human european house ambrosetti un obiettivo specifico, quello di definire le eventuali strategie di sviluppo e di ricerca di investimento per delineare una nuova figura di sud un sud come luogo idoneo in cui vivere investire e fare impresa. parte di una piattaforma digitale è molto più ampia di livello internazionale dove imprese istituzioni ,mondo accademico e della ricerca possono definire le strategie e le traiettorie di sviluppo del mezzogiorno per traghettarlo verso la macroarea di un mediterraneo allargato

Il mezzogiorno ,vero spirito dei nostri tempi ha detto il presidente del consiglio Draghi nel suo intervento :

il mezzogiorno ha tutto il potenziale per convergere rapidamente al centro nord, per farlo, serve prima di tutto la collaborazione tra investimenti pubblici e investimenti privati serve rafforzare la capacità amministrativa a partire dalla giustizia. Formare le competenze necessarie e serve puntare sui talenti troppo spesso lasciati ai margini a partire dai giovani e dalle donne tra i temi di confronto anche il primo libro bianco sulle strategie di sviluppo e di cooperazione dell’area del maine del mediterraneo definito su otto temi fondamentali dall’importanza dell’economia del mare alla ricerca alle infrastrutture alla comunicazione e al turismo al sud di visto come piattaforma per le università del mediterraneo e nel mezzogiorno è capofila di questo possibile sviluppo napoli con la sua funzione come fulcro strategico degli interventi del ministro del sud Carfagna del del presidente della camera Fico e del sindaco di Napoli Manfredi.

vogliamo comunicare le tante realtà

positive che ci sono nel sud e

naturalmente lavorare per costruire un

sud più giusto vogliamo costruire un sud

anche più connesso sia fisicamente che

digitalmente che possa attrarre nuovi

investimenti sia nazionali che

internazionali oltre gli stereotipi

oltre il racconto di un sud è rassegnato

e disfattista c’è una realtà vivace e

competitiva sorrento per due giorni

diventa la cernobbio del meridione luogo

di incontro in cui si progetta un ruolo

nuovo per questa parte di paese un ponte

per il mediterraneo

un ruolo che discende dall’attrattività

che il sud presenta già ora in vari

ambiti e delle straordinarie prospettive

di crescita nuovi corridoi energetici

turismo economia del mare

specializzazione produttiva alta

formazione

infrastrutture c’è tutto questo al

centro del confronto nei prossimi

quattro anni si stima che il pil del

mezzogiorno crescerà del 24 per cento

grazie alle ricadute positive del piano

nazionale di ripresa e resilienza senza

contare che il sun è il vero serbatoio

di energie rinnovabili del paese mai

come ora scenario privilegiato delle

nuove rotte delle un’occasione da non

perdere io ritengo che nei prossimi anni

veramente il mediterraneo diventa lo

snodo strategico non solo per le nostre

comunità ma per lo sviluppo della

politica europea quindi napoli

rappresenta veramente quel luogo dove

questa politica si può sviluppare dove

noi possiamo crescere tanto