Una finestra sul mare – Sea può fare. Questo evento sottolinea tutti gli obbiettivi del progetto “Sea Può Fare”, che ha come finalità una campagna di sensibilizzazione sul consumo del pesce povero, eccedentario, per conservare la biodiversità e tutelare specie minacciate dalla pesca. Durante la trasmissione: interverranno diversi personaggi per riportare il loro punto di vista rispetto questa tematica, e uno show cooking con diversi Chef stellati. Verrà decretata la scuola vincitrice del concorso “Il piatto blu” e stabilito il vincitore del contest “Un brand per il mare”.