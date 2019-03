29 – 30 – 31 marzo 2019 ” Idee Sposi 2019 ” di Carolina Ciampa all’Hotel Mediterraneo a Sant’Agnello.

sabato 30 marzo 2019 ore 17,30 ” Presentazione del libro: Plutonio ” Palazzo Sozi Carafa a Vico Equense.

sabato 30 marzo 2019 ore 10,00 ” Lo storytelling dell’Olio Extravergine: amici e nemici del Re della Dieta Mediterranea ” Palazzo Comunale a Sorrento.

domenica 31 marzo 2019 ore 15,00 ” Itinerario di Archeologia e botanica: Bagni della Regina Giovanna ” appuntamento c/o Chiesa del Capo di Sorrento.

30 – 31 marzo ore 20,00 ” Stasera Nobili a cena ” Teatro San Giuseppe a Sant’Agnello.

-DOMENICA 31 marzo ore 08.00 AMALFI TRIAL DELLE FERRIERE

– LA PROFESSIONE DI GUIDA ESCURSIONISTICA SABATO 30/3/19

Escursione ideata e guidata da Luigi Esposito

“Il giro di Santa Croce” – appuntamento ore 14.30 Piazza Santa Croce a Termini

Percorso ad anello: Termini – Vuallariello – Pezzalonga – San Costanzo – Termini

DOMENICA 31 MARZO – IL POPOLO DELL’ARIA – Un approfondimento sugli abitanti alati della Baia di Ieranto. Uccelli di passo e specie stanziali, un’introduzione al birdwatching, in compagnia del professor Maurizio Fraissinet, ornitologo, presidente dell’Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale – ASOIM, Vincenzo Astarita LIPU e Stefano Ruocco, presidente dell’Archeoclub d’Italia, sede di Massa Lubrense.

Visite guidate tematiche in collaborazione con esperti, associazioni enti: archeologia, arte, storia, botanica, fauna selvatica, antropologia, architettura e archeologia industriale, paesaggio, miti e astronomia. La lettura tematica dei vari argomenti è specifica sui luoghi, sempre calzante con gli aspetti e i momenti della visita. Le speciali visite guidate permettono di approfondire la conoscenza della baia di Ieranto e apprezzare le sue caratteristiche di unicità e ricchezza, oltre che di divertirsi, passando l’intera giornata sui sentieri della baia con persone che condividono gli stessi interessi. La fantasia dello chef Mario Pollio di ‘ Pasta e…’ – il nostro sponsor per gli assaggi a tema – riesce ogni volta a coniugare la bontà dei prodotti locali, antiche ricette e inconsuete sperimentazioni, con gli argomenti dei vari appuntamenti. La visita guidata comincia sempre all’inizio del sentiero che conduce alla baia e tocca immancabilmente la torre di Montalto, il frantoio e l’area di archeologia industriale della ex cava italsider e prevede una sosta presso la casa colonica nell’uliveto e in spiaggia per godersi il mare.