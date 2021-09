I consigli di Positanonews per questo fine settimana spaziano la Penisola Sorrentina amalfitana in lungo e in largo. Da Ravello a Massa Lubrense , dalla Marina di Cassano alla Parrocchia mairese di san Pietro in Postula per l’inizio delle novene dedicate a San Michele. Scegliete, scegliete per gusti e contenuti e non fatevelo raccontare.

Video intervista all’Assessore regionale alla Cultura Lucia Fortini

sabato 25 settembre 2021

–Sorrento Teatro Tasso. Premio Vincenzo Ferraro ore 09.30. Assessore regionale alla Cultura Lucia Fortini

–Piano di Sorrento Bella Sempre. ore 16.30 escursione guidata da Nino Aversa per le strade del paese.

–Sant’Agnello Parrocchia. 50 esimo di Don Natale Pane e Fabio Savarese.

-Sorrento . Chiesa di Santa Maria delle Grazie ore 18.30 Gianpasquale Greco parlerà diBernardina Donnorso

–Piano di Sorrento. Gente di Mare . ore 15.00/18.00 Istituto Nautico esposizione .

–Piano di Sorrento. Gente di Mare ore 18.00 Villa Fondi Barattoli Cosmici

-Sorrento. Immersi nel blu. passeggiata da Capo Cervo ai Ninfei. doppia partenza , alle ore 17.00 e alle 17.30

-Positano. Mostra Millepiani

-Villa Fiorentino . Mostra d’arte GOCCE D’ACQUA

domenica 26 settembre 2021

-Piano di Sorrento. Gente di Mare Istituto Nautico Mostra sulla Marineria.

–Ravello Festival . ore 11.00 Accademia di Santa Sofia con Anna Tifu violino. Le 4 stagioni di Vivaldi.

-Positano. Mostra Millepiani

-Villa Fiorentino . Mostra d’arte GOCCE D’ACQUA

Foto 3 di 4







L’ACCADEMIA DI SANTA SOFIA E ANNA TIFU ALL’AUDITORIUM NIEMEYER PER LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

Domenica #26settembre, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, l’Auditorium Oscar Niemeyer riaprirà le porte alla musica. Alle ore 11, sul palco progettato dall’architetto brasiliano, salirà infatti l’ Accademia di Santa Sofia accompagnata da Anna Tifu solista d’eccezione.

L’appuntamento rientra in una due giorni organizzata dalla Fondazione Ravello che avrà inizio sabato 25 settembre, con l’apertura straordinaria di VILLA RUFOLO – RAVELLO con biglietto di ingresso a 1 euro, dalle ore 19 alle ore 22 (ultimo ingresso 21.30). Il pubblico avrà così la possibilità di visitare il complesso monumentale e i giardini in un insolito percorso serale.

I partecipanti all’evento del #26settembre, per tutta la giornata, potranno accedere gratuitamente a Villa Rufolo mostrando all’ingresso il biglietto del concerto.

l’Auditorium Oscar Niemeyer riaprirà le porte alla musica e sarà simbolicamente restituito alla Città dopo i lavori di riqualificazione effettuati, con fondi regionali, per il tramite della Fondazione Ravello, dal Comune di Ravello (368 mila euro il costo dell’intervento iniziato lo scorso aprile).

Il Comune di Piano di Sorrento in collaborazione con l’associazione Sorrento Coast Experience di Nino Aversa, mette a disposizione di chi sceglie di visitare la Penisola Sorrentina dal 4 settembre 2021 al 22 gennaio 2022, un tour alla scoperta del territorio.

Scopri tutto il programma su https://www.aboutsorrento.com/…/eventi-2021-tour…/

Un’interessante iniziativa che permetterà di girare Piano di Sorrento in lungo e in largo, dalla collina alla valle fino a giù Marina di Cassano.

In molti sono abituati a pensare alla Penisola Sorrentina, come un luogo da visitare preferibilmente nel periodo primavera – estate, perché è una metà turistica internazionale. Con questa iniziativa invece si vuole lanciare un messaggio concreto che il nostro territorio può offrire molto anche oltre tale periodo, spesso molto caotico per l’affluenza dei turisti.

In quest’ottica, e con l’intento di promuovere sempre più iniziative che permettano, a beneficio di tutti, non solo dei turisti, una destagionalizzazione del turismo in penisola sorrentina,la scoperta del territorio.

L’intento è quello di offrire un programma di escursioni e passeggiate itineranti attraverso il centro storico di Piano di Sorrento a tutti coloro che visiteranno il nostro territorio in autunno o in inverno.