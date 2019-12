Gli Auguri artistici più belli vengono dal Museo Correale, ove dalla Biblioteca, il Prof Mario Russo,ormai da anni, riesce sempre a trovare l’opera d’arte in tema con Natale per crearne il cartoncino augurale da collezione. Ma al Museo andremo per una cosa molto importante, la conclusione di un primo grande lotto di una serie di restauri. Il presidente della Fondazione Gaetano Mauro, il direttore Filippo Arch. Merola con la soprintendenza e i restauratori Cacace e Porzio mostreranno al pubblico le opere restaurate. Il protagonista della settimana è comunque Erri De Luca al teatro delle Rose, ma anche l’orchestra dell?istituto Grandi che si esibisce in piazza Tasso sotto l’albero. Il programma CHRISTMUST di Sant’Agnello propone spettacoli musicali e street food.

martedì 17 dicembre 2019 ore 18,00 ” Incontro con Erri De Luca ” Teatro delle Rose a Piano di Sorrento.

martedì 17 dicembre 2019 ore 19,00 ” Concerto di Natale ” Teatro Tasso a Sorrento.

martedi 17 dicembre 2019 ore 19,00 ” Massimiliano Gallo in: Note di Natale ” Chiesa di San Giuseppe a Sant’Agnello.

mercoledì 18 dicembre 2019 ore 17,30 ” Presentazione del libro: Ricordi in libertà, i ragazzi del ’69 ” Sala Consiliare del Comune di Sorrento.

venerdì 20 dicembre 2019 ore 14,00 ” Villaggio di Babbo Natale ” Piazza Cota a Piano di Sorrento.

venerdì 20 dicembre 2019 ore 18,30 ” Tra poco è Natale… ” Chiesa di Santa Teresa a Piano di Sorrento.

venerdì 20 dicembre 2019 ore 21,00 ” La Tombolata di Carolina & Rafelopazz ” Piazzale Angri a Sant’Agnello.

Sabato 21 dicembre, ore 11.00 Museo Correale di Terranova. RESTAURI D’ARTE

sabato 21 dicembre 2019 ore 17,30 ” Parata degli elfi ” Piazza Santa Maria del Lauro a Meta.

sabato 21 dicembre 2019 ore 19,15 ” Concerto degli Auguri ” Chiesa di Santo Stefano a Capri.

sabato 21 dicembre 2019 ore 19,30 ” Insieme verso il Natale ” Chiesa SS. Annunziata a Sorrento.