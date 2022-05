Quasi a seguire un percorso storico antico dell’olio da Paestum, sede dell’edizione dello scorso anno, a Villa Imperiale sulla costa di Marechiaro, si è svolta l’edizione di Tuffolio 2022. Sulle rotte delle anfore olearie dell’antica Roma, per interpretare una risalita filologica del prodotto, che si consumava nelle ville aristocratiche della roma imperiale, sia per la produzione del garum che per uso domestico. La grande vetrina delle eccellenze olearie e degli chef, non solo della Campania , ma di tutta l’Italia Meridionale ha visto una location speciale stretta tra la Villa Augustea del Pausilypon e il Palazzo degli Spiriti, con paesaggio l’isola della Gaiola e quello che Cicerone, parlando del golfo di Napoli, lo definisce «crater ille delicatus». Ebbene sugli scogli di Marechairo, Angela Merolla ha fatto convergere, con un certosino lavori di pianificazione, approntamento e realizzazione, una serie di importantissimi produttori di olio dal Molise alla Sicilia, facendoli interagire con una importante equipe di chef , raccolti tra i migliori ristoranti della campania.

Noi di Positanonews non potevamo mancare a questo appuntamento sia per la presenza di produttori che di chef della Penisola Sorrentina Amalfitana. Nei video e nelle immagini il racconto di questa intensa giornata fitta di incontri e relazioni e assaggi.

TuffOlio 2022 III Edizione Villa Imperiale-Napoli

Villa Imperiale, struttura dal fascino unico che si erge su un tratto di scogliera a Marechiaro, luogo tra i più noti della citta partenopea, lunedì 23 maggio ha ospitato TuffOlio 2022, il salotto enogastronomico dedicato all’olio extravergine di oliva italiano.

Giunto alla III edizione, il percorso wine e food, ideato e organizzato dall’agenzia Angela Merolla, ha avuto come tema principale l’olio extravergine di oliva italiano. Gli oli incorniciati nel fascino di un racconto di storia e tradizioni, hanno rappresentato le diverse regioni italiane, isole incluse, con tanto di unicità e peculiarità.

L’ingresso solo su invito è stato riservato agli operatori del settore e alla stampa, per cui ha garantito un percorso esclusivamente professionale.

Chef, pizzaioli, pasticcieri, abbinati ai frantoi, hanno dato modo di far saggiare agli ospiti gli oli evo, utilizzandoli a completamento delle loro pietanze, servite in versione finger food.

Lo chef di Villa Imperiale, Rosario Consalvo ha esordito con un piatto realizzato eccezionalmente per TuffOlio e l’impeccabile staff di sala ha accolto gli ospiti con l’eleganza che da sempre lo contraddistingue.

Lo spazio dedicato alla pizzeria ha operato su ben due forni a legna artigianali al 100% ,prodotti in Italia dall’azienda Reppuccia di Eboli che si dedica alla loro creazione mantenendo il metodo di produzione tradizionale pur dando spazio all’ innovazione.

www.noleggioforni.it

Per alimentare i forni è stata utilizzata legna essiccata naturalmente e proveniente dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, fornita per l’occasione dalla Caldo Pellet, nota azienda di Agropoli www.archisio.it

Gli Artisti del gusto anche in questa occasione hanno indossato le divise professionali a logo del gruppo, realizzate dalla Goeldlin Collection, azienda sempre a supporto degli eventi firmati da Angela Merolla. www.goeldlincollection.it

Edda Cioffi ha presentato la serata e moderando la premiazione delle aziende produttrici di olio evo che hanno partecipato alla kermesse, selezionate per l’eccelsa qualità dell’olio extravergine di oliva prodotto; il premio “TuffOlio 2022”, ovvero una statuina, di forma moderna è stilizzata, creata dal 3D Artist Francesco Conte esperto in lighting e look dev www.frankwy.com .

Angela Merolla ed Edda Cioffi, per TuffOlio hanno indossato gli abiti creati dallo stilista e couturier napoletano Gianni Cirillo, tratti dalla sua collezione Primavera/Estate 2022.

www.giannicirillo.it

Ho.Re.Ca. Service di Leo Esposito, con sede a Scafati in provincia di Salerno è stata sponsor tecnico dell’evento. Non solo monouso utilizzato dagli Artisti del gusto, ma anche Sliding Desk, cubo monolitico che si è trasformato in un bancone lavoro adeguato per la postazione WINE curata dall’impeccabile sommelier Nello Gatti. www.forniturehoreca.it/cataloghi

L’incantevole vista panoramica che offre Villa Imperiale e la buona musica dell’agenzia “Son Music Live” hanno fatto da cornice al percorso di sapori italiani. www.sonmusiclive.com

I PROTAGONISTI DELLA SERATA

CHEF

Alessandro Cretella

Alfonso De Luca-Locanda del Falerno-Cellole CE

Antonio Sorrentino

Biagio Federico-Ristorante Casa Reale-Sturno AV

Carmine Ben Mohamed-Villa Taurinus-Monteruscello NA

Francesco Esposito-Villa Ruggiero-Brusciano NA

Francesco Todisco-Elisabetta Luxury Events-Lettere NA

Franco Marino-Ristorante I Salotti del Patriarca* Chiusi SI

Gaetano Borrelli-Villa Andrea di Isernia-Ercolano NA

Gennaro Pagano-Bistrò Rei-San Gennaro Vesuviano NA

Gennaro Romano-Villa Ruggiero-Brusciano NA

Gianluca Criscuolo-Ristorante New Machiavelli-Pompei NA

Giuseppe Zaccaria-Ristorante Dal Pescatore-Vietri sul Mare SA

Giusy Di Castiglia-Palma Campania NA

Luca Fattoruso-Ristorante O’Parrucchiano-Sorrento NA

Luigi Barone-Villa Diamante-Posillipo-Napoli

Luigi Di Martino Casale Antichi Orti del Sole – Agerola NA

Marianna Sessa-Ristorante La Lucertola-Vietri sul Mare SA

Nicola Scotto Di Luzio-Ristorante L’Antro Divino- Bacoli NA

Nunzio Illuminato- Baita Del Re Resort-Ottaviano NA

Pasquale Cerchia-Ristorante Masaniello-Maiori-SA

Pasquale Masullo-Ristorante La Tana di Tano-Aversa CE

Pasquale Vitale-Ristorante Pascalo’-Vietri sul Mare SA

Rosario Consalvo-Villa Imperiale-Marechiaro Napoli

Sabatino Nunziata-Vulcania Eventi-Ottaviano-NA

Stefano Cavaliere-Ristorante Alici come prima-Cetara SA

Ugo Patierno-Ristorante Blooma’Club-Nola NA

Valentino Lucibello-Il Tarì Art Restaurant-Amalfi SA

Vincenzo Ferro-Country House L’Antica Franconia-Taurano AV

Vincenzo Toppi-Ristorante AMOR MIO-Brusciano NA

PIZZAIOLI

Luciano Sorbillo – Pizzeria PIZZ A’ STREET – Napoli

Enzo Sannino-Pizzeria-Trattoria Sannino – Napoli

Nicola Sannino-Pizzeria-Trattoria Sannino – Napoli

Rodolfo Sorbillo- Pizzeria Via Tribunali – Salerno

Giuseppe Cardone-Pizzeria Giuseppe Cardone – Napoli

Luca Cillo-Pizzeria Cillo – Benevento

Agostino Landi-Pizzeria Del Corso – Capaccio Paestum SA

Antonio Troncone- Pizzeria Fresco Caracciolo – Napoli

Mimmo Esposito-Pizzeria Me’ – Casavatore NA

Mario Severino-Pizzeria Officina della Pizza – Sarno SA

Mastro Fornaio

Carmelo Esposito

PASTICCIERI

Lucia Casoli – Pasticceria Casoli – Troia

Adriano Iannaccone-La Dolce Sosta–S.Maria Capua Vetere CE

Ciro Scognamillo–Pasticceria Poppella – Napoli

Ciro Terracciano – 3.0 MADE IN FOOD – Napoli

Giuseppe Ratto – Gran Pasticceria Ratto – Frattamaggiore NA

Marco Ferrero – Pasticceria Napoletana Ferrero – Taranto

Matteo Cutolo – Pasticceria Generoso – Ercolano NA

Raffaele Romano – Gran Caffè Romano – Solofra AV

Salvatore Casertano – Pasticceria Casertano Napoli

Luigi Conte –Vanily Patisserie –Carinaro CE

AZIENDE OLEARIE

Accademia Olearia-Tenute Fois-Alghero SS

Agrioil-Roccadaspide SA

Azienda Agricola Bertoldi-Bussolengo VR

Azienda Agricola Biologica Sole di Cajani-Caggiano SA

Azienda Agricola Cinque Quattro-Grottolella AV

Azienda Agricola Di Muccio-Venafro IS

Azienda Agricola Don Andrè-Ercolano NA

Azienda agricola EVO Sicily-Menfi AG

Azienda Agricola Maira Bio-Caltanissetta

Azienda Agricola Monte Fedele-Bovino FG

Azienda Agricola San Giusto-Melizzano BN

Azienda Agricola Tenute Catena- Bellosguardo SA

Azienda Agricola Vincenzo Pettinati-Giffoni Valle Piana SA

Azienda Petra Marzia-Marzano di Nola AV

Azienda Sant’Umberto-San Severo – FG

Azienda Todì- Sant’Antonio Abate NA

Frantoio Ciccolella-Molfetta BA

Frantoio Oleario Madaio-Castelcivita SA

Frantoio Romano-Ponte BN

Frantoio Torretta-Battipaglia SA

Michele Fiorentino Farm-Torremaggiore FG

Olificio F.lli Punzo-Pollena Trocchia NA

QOQO-Santeramo In Colle BA

Villa Matilde Avallone-Cellole CE

Birrificio del Sannio-Frasso Telesino BN

Ho.Re.Ca. Service-Scafati SA

Acqua Minerale Alcalina MANIVA-Bagolino BS

AZIENDE VITIVINICOLE:

Cantine Bertoldi

Cantine Gnavi

GianniTessari

SANTUMBERTO- Treviso

Villa Venier

DISTILLERIE:

Qual’Italy-Cosenza

Antica Distilleria Petrone-Mondragone CE

FOOD:

Gerli- Quality Frozen-Striano NA

Il Giardino di Casa De Santis-Nocera Inferiore SA

VILLA IMPERIALE

Via Marechiaro n.90

Napoli

www.villaimperiale.eu

Angela Merolla

Wine-Food Communication and Images

www.angelamerolla.it

www.larcimboldo.it

www.gruppoartistidelgusto.it