Piano di Sorrento. La squadra Mela, prima in classifica alla Tre Golfi Sailing Week, si rilassa ai tavolini del Gran Caffè Marianiello e ci comunica la propria soddisfazione per l’andamento della competizione che al momento li vede al primo posto. Felici per l’ospitalità e l’accoglienza ricevuta ci regalano un’intervista in esclusiva.