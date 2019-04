Dalla Casa del Gusto di Tramonti, Vladimir Luxuria è intervenuta a “Non è l’Arena” il programma condotto da Massimo Giletti. Mentre in Costiera Amalfitana si parlava di emigrazione, negli studi di La7 si è affrontato anche il caso Imane Fadil, la 34enne di origine marocchina morta il primo marzo scorso dopo settimane in ospedale, nota anche come una delle testimoni chiave del processo “Ruby Ter”, sulle testimonianze comprate da Silvio Berlusconi. L’ex deputata non crede che ci sia una pista italiana, ha detto a Giletti, che può solo danneggiare l’ex Cavalieri: sarebbe da valutare quella araba che riconduce ai viaggi di piacere degli sceicchi.