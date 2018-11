Ieri sera bel momento di cultura con la 7a Festa Organistica a Campinola, nella Chiesa San Giovanni Battista. Il Maestro Mauro Castaldo di Napoli, fra i primi sostenitori della Festa Organistica, attivissimo docente di organo e composizione del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, ha allietato i presenzi con pregevoli esecuzioni delle musiche di Louis Couperin, Benedetto Mercello, Carlo Seixas, Franz Novotny, Joao de Souza Carvalho, Domenico Cimarosa, Matthew Camidge, Samuel Wesley e Vincenzo Bellini, insieme alle melodie del più contemporaneo Mario Barbieri.

Al termine del concerto, c’è stato un momento di profonda riflessione, per la commemorazione per il Centenario della Grande Guerra e la Festa dell’Unità Nazionale del 4 Novembre: letture a cura di Alfonso Bottone di testi originali, hanno rievocato quei drammatici momenti, in cui uomini e donne, da nord a sud, hanno contribuito alla liberazione dal territorio veneto e unito gli italiani. Un pensiero su questo evento storico segnante per la nostra nazione, è stato dedicato anche dal parroco Jean Jacques Lutizu, dal sindaco Antonio Giordano e da Antonio De Marco, direttore artistico della rassegna musicale, in cui è possibile ascoltare in azione il terzo organo più antico della Campania.