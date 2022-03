Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della stagione turistica torna il problema del traffico a Ravello. In questo video di Veleria Civale viene documentato quanto accade al bivio di Castiglione che si presenta sicuramente più trafficato rispetto alle scorse settimane. Un problema che purtroppo si ripresenta puntualmente ogni anno e che nasce dall’aumentare del numero degli autoveicoli in circolazione e dalla particolare conformità della sede stradale non abbastanza ampia per permettere una gestione ottimale del flusso veicolare.