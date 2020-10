Siamo partiti da Piano di Sorrento per Casa Nocillo e da Arola siamo arrivati a Ticciano, una delle sedici frazioni di Vico Equense (Napoli) dove il sindaco, Andrea Buonocore, ha disposto il lockdown fno al 24 ottobre a causa dell’ alto numero di contagiati da Covid-19 sta vivendo un momento di difficoltà . Gli 800 abitanti dovranno essere sottoposti a tampone molecolare domiciliare. Da questa mattina, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, potevano contattare il numero 081 8019400 per prenotarsi, fornendo il proprio recapito telefonico, ma qualcuno, ha riferito a Positanonews, non ha ricevuto risposta . I tamponi, assicura l’Amministrazione comunale, saranno fatti tra martedì e mercoledì prossimo. Coloro che lo hanno già fatto non dovranno chiamare per prenotarsi.