Gli inviati di Positanonews hanno avuto la opportunità di intervistare il Direttore del Parco e Museo di Capodimonte, Sylvain Bellenger in merito al Museo Correale. Gli abbiamo ricordato che il suo predecessore Raffaello Causa, direttore di Capodimonte negli anni ’60-’80, è stato per la Direttrice Donna Rubinia Cariello, un supporto determinante. Fu il Causa ad organizzare e disporre le opere secondo un percorso cronologico, ancora lui, intervenne per ben disporre la scuola napoletana dell”800. Il Direttore Bellenger non ci ha parlato ne di progetti ne di programmi da eseguire, ma ha detto soltanto che ha organizzato una bella squadra esecutiva che valuterà la fattibilità e realizzazioni per evidenziare alcune potenzialità. HA tenuto a sottolineare che in questa equipe vi è proprio il figlio di Raffaello, Stefano Causa, che ben conosciamo e sappiamo della sua passione per il museo sorrentino.