La tre giorni del 28, 29 e 30 ottobre 2021 sarà un’edizione particolare di Suoni Divini poiché festeggerà il decimo anniversario con la musica di Salvador Sobral, Bungaro e Roberta Di Mario, tre artisti dalla grande caratura musicale che offriranno al pubblico repertori ricchi di stile in una location unica qual è la Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo di Sorrento.

La manifestazione musicale, artistica e culturale Suoni Divini vanta una tradizione di edizioni di grande musica, ha avuto infatti negli anni la presenza di prestigiosi e illustri artisti quali, tra i tanti, Angelo Branduardi, Gino Paolo, Cristicchi, Gianmaria Testa, Antonella Ruggero, Enzo Avitabile, Cammariere, Dominic Miller, Fabio Concato, Jaques e Paola Morelenbaum, Claudio Fabi, Jamandu Consta, Victoria Tolstoy, Musica Nuda e Luis Bacalov.

In programma il 28 ottobre si esibirà l’artista pluripremiato e vincitore dell’Eurovision Song Contest 2017 per il Portogallo Salvador Sobral. Sobral ha conquistato il pubblico internazionale con il suo repertorio spazia tra musica popolare, folk ed elettroacustica.

Il 29 ottobre sarà la volta di Bungaro, cantautore, poeta, scrittore e autore di testi, si esibirà in un concerto acustico in duo. Produttore artistico e talent scout, autore e compositore, Bungaro si muove tra diversi territori dell’arte, spaziando dalla canzone d’autore al cinema al teatro.

Roberta Di Mario è in concerto il 30 ottobre. Diplomata al Conservatorio Arrigo Boito di Parma con menzione d’onore, è definita artista contemporanea neoclassica, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali. Viaggia tra differenti stili e generi, e crea il proprio attraverso sonorità classiche, world music, minimal ed elettronica. Opera nel mondo del teatro, dell’arte, del cinema e della pubblicità.

Suoni Divini Divino Vino è organizzato dalla Comune di Sorrento con la direzione organizzativa di Egea Music e la direzione artistica di Mario Mormone. Si ringraziano gli sponsor Grand Hotel La Favorita, Hotel Continental, Centro Laser Del Piano, Stereo Classic e la cantinevinicole Stinca.

I concerti sono in programma per le ore 20:00. L’ingresso è gratuito e sarà consentito fino ad esaurimento posti secondo le normative covid 19, è previsto pertanto l’obbligo del green pass.