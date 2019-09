Dalla penombra alla luce è il libro che sarà presentato sabato 7 settembre 2019 alle ore 18.00 presso la sala Carlo Di Leva dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Sorrento. Il volume è frutto di un accurato e meticoloso lavoro di traduzione da parte del prof Nello Falcone di un libro pubblicato a Londra 1952 dal titolo from candlelight to flashlight , autore Filippo Ferraro, padre dello scienziato di cui annualmente in Sorrento il premio.