Seconda serata della RIAVULILLO 2018, beneficenza a Trasaella una Pizza per la Piazza. I NEW wind ensamble al Cerriglio per la storia in musica di Massalubrense.

L’ ORGANISTA VICTORIYA KOSHUBA CHIUDE IL SOPARIO DI SORRENTO CLASSICA FESTIVAL 2018

SORRENTO CLASSICA

The International Summer Music Festival and Masterclass of Sorrento

Personaggi, interpreti e protagonisti della Grande Musica Classica

Concerti e Conversazioni con gli Interpreti

“Sorrento incontra – La luce dei Luoghi”- Direttore artistico Mvula Sungani

XI Edizione

20 luglio – 6 agosto 2018, ore 21.15

Sorrento – Chiostro di S. Francesco

Direzione artistica: Paolo Scibilia

Lu 6 agosto, ore 21.15 – Chiesa di San Francesco

VIKTORIYA KOSHUBA – organo

Programma: Tra Barocco tedesco e Romanticismo francese: Bach, Muffat, Guilmant

(Ingresso libero)

Questa sera al cerriglio ritorniamo a parlare di Massa Lubrense tra i versi di Francesco Saverio mollo e la musica della new wind ensemble.