Gli eventi imperdibili consigliati da Positanonews, spaziando dalla costa sorrentina a quella amalfitana, troviamo tante cose interessanti. Aperitivo al tramonto all’Africana, San Costanzo nelle storie di Domenico Palumbo. Concerto al Centro Cerio di Capri. Il popolo dei musicisti nostrani lo troviamo impegnato sul palcoscenico di Casarlano, stasera e domani sera per Progetti d’Autore 10, ancora di più con Genova nel Cuore. Il Musical Scugnizzi in piazza vescovado a Massalubrense sapresieduto dal Vescovo monsignor Francesco Alfano.

Il Centro Caprense Ignazio Cerio è lieto di presentare il concerto per pianoforte “Mozart Chopin e Rachmaninov” con Miki Lubrano Lavadera il 20 agosto alle ore 19,00 PROGRAMMA W. A. Mozart – Sonata K 457 in Do minore Allegro, Adagio, Molto allegro Momento musicale n. 1 F. Chopin – Ballata n. 1 in Sol minore S. Rachmaninov – Momento musicale n. 3 Miky Lubrano Lavadera, ventenne procidano, ha iniziato a suonare il pianoforte da autodidatta. Nel 2013 inizia a studiare con il M° Umberto Zamuner, ottenendo subito notevoli risultati. Ha tenuto diversi concerti per il Rotary, gli è stata assegnata una borsa di studio dal Rotaract Napoli Ovest. Ha suonato nell’ambito della Stagione Concertistica della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli, e come solista con l’orchestra d’archi Ryco alla Basilica di San Giovanni Maggiore di Napoli. Ha frequentato una Masterclass con il M° Michele Marvulli, recentemente è stato ammesso al triennio di pianoforte presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino nella classe del M° Umberto Zamuner. Ingresso libero

Lunedì 20 agosto vi aspettiamo da Mr. Gregory per una serata di musica jazz.

Fabio Nunziata: chitarra Claudio Jr De Rosa: sax Jacopo Zanette: batteria Alessio Bruno: contrabbasso

Un evento che vi porta alla scoperta della storia della nostra terra

️PROSSIMI APPUNTAMENTI ️ Belvedere dei Cappuccini Sant’Agnello

✔️20 agosto ore 21:30 PIERA LOMBARDI

✔️22 agosto ore 21:30 EBBANESIS