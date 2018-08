Processione a Casarlano e a San Rocco di Maiano. All’annunziata di massalubrense visita guidata e presentazione del volume Antica Diocesi

Presenterà il volume il dott. Carlo Pepe nella suggestiva cornice del castello dell’Annunziata.

Prima della presentazione, si terrà una visita guidata del borgo e del castello dell’Annunziata guidata da Gennaro Galano ed Ester Esposito.

Le più belle canzoni di Napoli interpretate da Marina Bruno, una cantante dalla vocalità solare.

La affiancano quattro musicisti dall’esperienza internazionale, con i quali rivisiterà i grandi capolavori della musica partenopea in chiave jazz. Le splendide melodie dei classici napoletani si prestano magnificamente ad una rilettura elegante e sofisticata, tipica del mondo jazzistico, con l’intento di generare nuovi mondi musicali. Le ibridazioni e le interpolazioni con gli “standards” più noti, in un gioco sottile di citazioni e contaminazioni stilistiche. Il bluegrass, il dixieland, la blues march, i montunos cubani, lo swing, sembrano nati per incontrarsi con Napoli e le sue canzoni

Ravello (Salerno), Ravello Festival – Belvedere di Villa Rufolo BFO – Budapest Festival Orchestra