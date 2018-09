Dagli inviati di Positanonewstv.

Una sfilata di circa 40 abiti da sposa, collezionati e raccolti da Mariagrazia Celentano, nell’ambito della frazione di Vico Equense, Ticciano. Quello più antico è di anni fa , quello più recente di 25 anni fa. Metti una sera d’estate al tramonto, aggiungi il sagrato della chiesa parrocchiale di San Michele addobbato con tappeto azzurro e corridoio di fiori bianchi e lucette colorate, mescola 40 giovanissime ragazze tutte del posto, passa tutto tra le mani di 3 veloci maestre parrucchiere ed ecco che viene fuori una serata di arte , cultura , storia del costume. Una lezione di antropologia, uno spettacolo che non può non emozionare, la storia del paese, raccontata attraverso i costumi e le mode. Le nonne, alcune, hanno visto le loro nipoti indossare l’abito del giorno più bello con relative immagini originali d’epoca scorrere sul megaschermo. Tanto lavoro per una grande serata evento degna delle migliori piazze di moda italiane. Siamo convinti, tanta arte non può rimanere circoscritta al bel borgo vicano, deve essere condivisa con altre piazze altre pedane, Villa Fondi o Positano potrebbe essere un prossimo appuntamento. Ma lasciamo parlare le immagini , che raccontano ancora meglio dettagli imperdibili di Taffetà , San Gallo, elaborate acconciature d’epoca. A Mariagrazia, Agnese e le altre vanno i complimenti della redazione. I video a breve su canale youtube Positanonews.