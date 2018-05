Il Tramonti saluta i playoff nella gara secca giocata all’ostico Settembrino di Fratte, contro lo Sporting Audax. I gialloverdi con un nutrito seguito di tifosi per questa importante occasione, esce con una sconfitta di misura sul punteggio di 2 a 1, con le reti realizzate tutte nel secondo tempo. Il primo tempo è scoppiettante sin dai primi minuti, i padroni di casa sfiorano occasioni importanti con De Angelis e Altimari, mentre il Tramonti trova un legno con Capitan Giordano e la punizione velenosa di Lupo è messa in angolo da Della Spada.

Sotto tono invece il secondo tempo, ma con l’inserimento di Gagliardi la squadra di Esposito trova più brio nel reparto offensivo: saranno proprio le galoppate del numero 16 neroverde, a dare profondità alla squadra negli ultimi venti metri in questa frazione di gioco. Lo Sporting Audax si porta in vantaggio al 63′ con Altimari che traduce in rete un corner battuto da Nigro. Due minuti dopo un esitante Onorato, non concede la massima punizione, rimandando la decisione a cinque minuti dalla fine, dove Gagliardi si lascia cadere mentre Giordano Moreno proteggeva palla: sul dischetto l’attaccante non perdona e chiude la partita. Il Tramonti trova la rete della bandiera nei minuti di recupero, grazie ad un assist del portiere D’Antuono per Danilo Amato che insacca: Danilo Amato cresciuto nel Tramonti, segna in Prima Categoria, dopo aver militato nei campionati CSI regionali del Nord Italia. La “Favola Tramonti” si spegne nella semifinale playoff, dopo un campionato ad alti livelli. La società salernitana per metà di Vietri sul Mare, del patron Luigi Abate, disputerà la finale il prossimo 3 giugno contro il Giffoni Sei Casali al Giannattasio.

Tabellino

Prima Categoria Campania – Girone F – Playoff Primo Turno

Campo Sportivo Rinaldo Settembrino, Salerno – 27/05/2018, ore 16.30

SPORTING AUDAX-S.C. ’85 TRAMONTI 2-1

Marcatori: 63′ Altimari, 85′ rig. Gagliardi, 93′ Amato D.

SPORTING AUDAX: Della Spada, Caldarelli (90’ Riganti), Ragosta (90’ Saulle), Abate (88’ Anastasio), Nigro, Delle Donne, Altimari (74’ De Caro), Rodia, De Pascale, De Luca (61’ Gagliardi), De Angelis (A disp: De Sio, Riganti, De Caro, Saulle, Gagliardi, Anastasio, Orabona) All:. Esposito

TRAMONTI: D’Antuono, A. Amato, Lupo (69’ Giunchiglia), Marigliano (69’ G. Buonocore), S. Campanile (73’ Mat. Giordano), Mor. Giordano, Vissicchio, Della Pietra (87’ D. Amato), Napodano, O. Arpino, N. Giordano (92’ D’Amato). (A disp: Lucibello, Giunchiglia, D’Amato, Sammarco, D. Amato, G. Buonocore, Mat. Giordano) All:. Apicella

Arbitro: Onorato di Nola

Espulsi: Buonocore G., Giunchiglia

NOTE: pomeriggio soleggiato, spettatori circa 200 spettatori