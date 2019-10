La prof Emanuela Raiola, docente presso il Liceo Salvemini, concepisce, pianifica e propone un format di presentazione del volume di Viola, con immagini, video e letture, quasi teatralizzate, coinvolgendo intere classi di giovani, meravigliando l’autrice stessa. Risultato: tanti giovani in mezzo ai libri, con i libri non scolastici tra le mani, a parlare di libri! L’inviata di Positanonews Sara Ciocio, ha raccolto per noi, foto, video e interviste.

È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia di altri bambini meridionali attraverserà l’intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia del Nord; un’iniziativa del Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo l’ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un’Italia che si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta. E ci affida la storia commovente di una separazione. Quel dolore originario cui non ci si può sottrarre, perché non c’è altro modo per crescere. Einaudi Editore. Ne parla con l’autrice la Professoressa Emanuela Rajola