Ennio Staid è nato a Civitavecchia il 30 luglio 1930. Laureato in economia e commercio, a trentatré anni è entrato nell’ordine dei domenicani e si è laureato in teologia. Già docente nelle facoltà teologiche di Bologna, ha all’attivo numerose pubblicazioni, lo abbiamo conosciuto nella splendida Villa Oriana, la meravigliosa struttura ricettiva della famiglia d’ Esposito, è qui da noi per l’ultimo suo lavoro Que Viva Torquemada “Una cosa sconvolgente, perché dico Viva Torquemada.. “, ci spiega. “Torquemada poteva essere anche Borsellino, è lo spirito dell’inquisizione, altri sono morti e lo hanno fatto santo..” E’ un piacere ascoltarlo e leggerlo , sulla Chiesa fa riflettere “A volte la messa è come uno show , uno spettacolo teatrale, con l’altare come palcoscenico.. invece Gesù è fra noi, fra le persone che pregano e amano”