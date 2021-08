Partito da Antibes il 14 agosto, ha puntato direttamente su Sorrento, l’autonomia glielo consente, con circa settanta persone a bordo tra equipaggio e passeggeri.

Andromeda è uno yacht da spedizione di lusso di 107 metri costruito per il miliardario neozelandese Graeme Hart. Varata nel 2015 e completata nel 2016, la nave è stata inizialmente chiamata Ulyssess for Hart. Secondo quanto riferito, la nave è stata venduta nel 2017 a Yuri Milner e ribattezzata Andromeda.

Andromeda è uno yacht con una stazza lorda (GT) di 5.937 tonnellate, misura 107,39 metri di lunghezza con una larghezza di 18,01 m e un pescaggio di 5,011 m .La nave è alimentata da sei motori diesel Caterpillar DE 3516 che danno allo yacht una velocità massima di 16,4 nodi (30,4 km/h; 18,9 mph) e un’autonomia di 8.500 miglia nautiche (15.700 km; 9.800 mi). La nave è dotata di tre generatori elettrici Caterpillar C18 da 550 kW per la generazione di energia.Andromeda è dotata di un eliporto e di un hangar per un elicottero. Gli interni dello yacht sono stati progettati da H2 Yacht Design e gli esterni da Oscar Mike Naval Architecture. La nave ha un equipaggio di 43 persone, 15 cabine e una capacità di 30 passeggeri.

Lo yacht è stato costruito da Kleven Maritime AS con il numero di cantiere 366 per il miliardario neozelandese Graeme Hart, con il nome di Ulysses, varata nel 2015 ed è stata completata nel 2016. L’Ulysses di 107 metri è arrivato a Bremerhaven, in Germania, nell’agosto 2015, dove è stato terminato a Stahlbau Nord, sotto la supervisione di Dörries Maritime Services. Lo yacht è stato venduto a un acquirente anonimo nell’ottobre 2017 da Fraser Yachts. Nel marzo 2018, il suo nome è stato cambiato in Andromeda. La nave ha trascorso i mesi invernali nell’emisfero settentrionale del 2017-2018 completando le prove in mare, quindi ha attraversato il Pacifico, arrivando a Singapore il 6 marzo. Quando Hart ha venduto Andromeda, è stato ampiamente riportato che Yuri Milner l’ha acquistata, anche se lui smentisce.