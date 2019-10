Articolo aggiornato dagli inviati di Posiutanonews con foto, video e interviste, e trasmissione in diretta streaming dell’evento.

Sorrento – Continua incessante sul territorio l’attività “formativa” di Marevivo penisola sorrentina presieduta da Maria Rosaria di Natale. Stasera, martedi 29 ottobre, alle ore 17:00 a Villa Fiorentino incontro su “INGEGNERIA NATURALISTICA IN AMBIENTE MARINO PER IL VOLONTARIATO DEL MARE” tenuto dall’Ing. Federico Boccalaro, socio di Marevivo, presidente di AIPIN Lazio (Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica), socio direttivo di Archeoclub d’Italia, MARENOSTRUM e socio del Touring Club Italiano.

Questi i temi trattati:

– Richiami di nozioni di Ecosistema marino

– Trapianto di Fanerogame marine

– Monitoraggio di praterie di Posidonia oceanica

– Ancoraggi sostenibili

– Barriere antistrascico

– Marine litter

– Coltura delle spugne marina

È un’occasione per approfondire insieme importanti tematiche relative alla salvaguardia del mare . – 29 ottobre 2019 -salvatorecaccaviello

Fonte: Gaetano Milone