Dal post di Pasquale stesso apprendiamo che : Ho il piacere di annunciare che da oggi è in distribuzione il mio ultimo libro che s’intitola ” Sorrento,Sant’Antonino e le balene”. Vi è un’accurata ricostruzione del ritrovamento della balena trovata morta nel porto di Sorrento lo scorso mese di gennaio. Una storia che ha interessato e commosso tutta l’Italia . Oltre al racconto dei fatti vi sono le voci dei protagonisti, il richiamo al miracolo di Sant’Antonino, due splendide poesie del poeta sorrentino Rosario Di Nota e tante belle foto. Un libro che merita di essere letto. Sono 103 pagine a colori e il prezzo di copertina è di 15 Euro. Nell’impossibilità di effettuare la presentazione al pubblico per via del Covid 19 , il libro è acquistabile o contattando direttamente l’autore oppure presso la Libreria Tasso a Piazza Lauro a Sorrento.

Pasquale Buonarotti, Sorrento, Sant’Antonino e le balene. La Storia, le leggende, i racconti, Edizioni “Il Saggio”, Castellabate 2021, pp. 104, Euro 15,00.

Pasquale Buonarotti è nato a Sorrento, dove è sempre vissuto, nel 1949. Dopo essersi diplomato all’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento ha svolto il servizio di leva con il grado di Sottufficiale, a bordo della Fregata Castore. Dopo il congedo ha proseguito la sua esperienza lavorativa in Marina Mercantile, partendo dal grado di Allievo Ufficiale fino a diventare comandante di grandi navi petroliere. Dopo essersi ritirato dalla vita sul mare, si dedica attualmente alla gestione di una Casa Vacanza a Sorrento. Appassionato di Storia, ed in particolare di storia della navigazione, ha anche altri interessi ed hobby, tra i quali la lettura e lo sport nella sua espressione più pura. Gli piace scrivere. L’autobiografia “Una vita controvento” rappresenta il suo primo lavoro letterario.