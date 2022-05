Sorrento. Questa mattina operazioni di pulizia a Marina Piccola alle quali hanno partecipato, insieme ai volontari locali, anche tanti giovani provenienti da diversi paesi europei e nord africani. Tutti insieme per ripulire uno dei luoghi simbolo della città, con passione ed amore per l’ambiente. Marina Piccola è stata restituita al suo originario splendore tornando a rappresentare una cartolina di benvenuto a Sorrento per i tanti che raggiungono la città attraverso le vie del mare oppure si regalano qualche ora di relax a contatto con la natura.