Parte da Marina Grande di Sorrento il cavo di elettrificazione per Capri. Al centro della spiaggia, proprio di fronte allo sbocco della strada, il grande foro di allogamento del cavo. La nave ARIADNE Offshore Support Vessel che da giorni vediamo all’altezza di punta del Capo, rossa e bianca ,curerà la posa nello stretto di Capri, assistita da uno zatterone con uomini e mezzi che di sera è in porto a Sorrento. Il Golfo di Sorrento torna in inverno alle attività lavorative, i collegamenti, la pesca, la posa di cavi.