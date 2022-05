Sorrento, manifestazione “Sulla Strada in Sicurezza”. Il sindaco Massimo Coppola della Città del Tasso e Anna Celentano di Positano in rappresentanza del sindaco Giuseppe Guida Oggi, sabato 21 maggio 2022, a partire dalle ore 10.30 a Sorrento, in Piazza Veniero, ha preso il via la manifestazione “Sulla Strada in Sicurezza”, organizzata proprio dai familiari di vittime di violenza stradale.

Oggi in piazza per partecipare ad una manifestazione sulla sicurezza stradale – ha detto il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola -. Insieme a noi una rappresentanza di genitori di giovani vite spezzate sull’asfalto della penisola sorrentina e della costiera amalfitana, associazioni, forze dell’ordine e le scuole della città. Abbiamo voluto testimoniare, ancora una volta, l’importanza dell’educazione stradale. Un tema, da sempre in cima anche nella nostra agenda amministrativa. Bisogna parlare alla coscienze di tutti, per evitare che altri incidenti portino via altre esistenze, seminando dolore e disperazione nelle loro famiglie.