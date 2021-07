Martedi 6 luglio 2021 , presso il Museo Civico San Francesco, alle ore 17.00 , l’Istituto di Cultura Tasso, organizza conferenza in videotrasmissione, curata dai soci onorari Ambrogio Coppola e Sara Ciocio, sui canali social di Positanonews.

Silvia Zoppi Garampi è professore ordinario di Letteratura italiana all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Si è occupata di autori dal Rinascimento all’Età contemporanea. Ha curato edizioni critiche di testi di Sebastiano Erizzo, Francesco Mario Pagano e Benedetto Croce (Edizione Nazionale). Di Ungaretti ha pubblicato il carteggio inedito L’allegria è il mio elemento. Trecento lettere con Leone Piccioni (Mondadori, Milano 2013 e 2014), inoltre il libro Le lettere di Ungaretti. Dalle car- toline in franchigia all’inchiostro verde (Salerno Editrice, Roma 2018). Dal 2004 co- ordina nel suo Ateneo i Colloqui internazionali di letteratura italiana e cura gli Atti pubblicati dalla Salerno Editrice, gli ultimi (2020) sono dedicati alla parola Povertà.

Luciano Russo dice in un post: il 6 luglio parleremo di Mario Pagano,impiccato a piazza mercato il 29 ottobre del 1799 ,per il suo amore per la liberta.Pagano tradusse in pratica la visione del mondo basata sui valori della legalita e della liberta ,avvertiti come i piu impegnativi fattori di contrasto nei confronti dell’organizzazione sociale feudale e premoderna ,che carettizzava il regno di Napoli nel XVIIIsecolo.Pagano fu allievo di Genovesi e Filangieri ed apprese la lezione del mondo economico ,sociale e politico che puo mutare grazie ad un impulso riformatore ed essere migliorato nelle sue strutture,e prima ancora negli uomini che le compongono.Dai due illuministi aveva imparato a valutare i danni di una societa fondata sul potere baronale-feudale,sulla miseria e . l’abiezione di plebi incolte,sul latifondo e sul monopolio.E ad apprezzare i pregi della fisiocrazia ,della codificazione ,di una legge valida universalmente,dell’educazione ,della cultura dei lumi .