Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews e Positanonewstv con video foto e interviste e trasmissione in diretta dell’evento.

Sorrento si veste delle luci del Natale e, sotto la pioggia che ha cominciato a cadere, tantissime persone hanno assistito questa sera all’accensione del grande albero alto ben 25 metri che domina Piazza Tasso e delle migliaia di luci dorate che abbelliscono le facciate degli storici palazzi e tutte le strade cittadine. A far partire il conto alla rovescia per l’accensione il sindaco Giuseppe Cuomo mentre centinaia di sorrentini, e non solo, erano pronti a scattare le prime foto ed a registrare i primi video della piazza, cuore della città del Tasso, vestita a festa in occasione del Natale. Uno spettacolo unico che riempie gli occhi ed il cuore di grandi e piccini. La magia del Natale è arrivata a Sorrento.