Sorrento, incendio in un appartamento sul Corso. Spavento questa mattina di domenica 28 febbraio 2021, a Sorrento a causa di un incendio che è divampato in un appartamento sul Corso Italia, nei pressi dell’English Inn. Fortunatamente, non ci sono state vittime di alcun tipo, grazie anche al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, immediatamente al lavoro per spegnere le fiamme.

Appena possibile, seguiranno aggiornamenti.