Oggi la rada sorrentina è particolarmente interessante con Marella Dream, nave crociera da 1200 passeggeri e uno yacht da 88 metri con tre alberi dalla tecnologia speciale. La nave Marella ex costa Europa, la guardiamo con attenzione perchè è tra le primissime al mondo ad essere allungata , nel 1989 in Germania, di 38 metri, visibili e distinguibili anche ad occhio, perchè gli oblò centrali sono quadri e non rotondi. Maltese Falcon e uno yacht a vela tre alberi, la cui caratteristica è il fatto che essi sono rotanti ed espongono 2.400 metri quadri di velatura in 6 minuti.