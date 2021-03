Sorrento – Gravina 1 a 0 il gol nel video di Domenico Staiano. Mezavillaaaaaaaaa!!!! Il brasiliano svetta di testa al centro dell’area, su corner dalla destra, e porta in vantaggio i rossoneri. In precedenza Cassata chiama agli straordinari il portiere ospite che si rifugia in angolo. Dopo servizi su Positanonews Sport