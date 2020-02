Diretta di Positanonews dalla Basilica di Sant’Antonino per la messa solenne dei vespri con il Vescovo Monsignor Alfano Francesco. La città è illuminata per la festa del santo patrono e le bancarelle sono arrivate di già, il piano traffico prevede isola pedonale sul corso e per la piazza. Domattina 14 febbraio, giorno proprio della festa, messe interrottamente dalla 05.00 alle 13.00, alle 09.00 la processione con il Vescovo, il Capitolo , le arciconfraternite e le associazioni religiose, al rientro la messa del vescovo.

Pubblicato da Positanonews su Giovedì 13 febbraio 2020