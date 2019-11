Sorrento Danza in ricordo della cara Raffaella Pandolfi l’edizione 2019. Il video di Michele De Angelis nel momento della premiazione. Grazie a Mario Pandolfi che mantiene vivo il ricordo della sorella, straordinaria donna oltre che artista, che abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare. Abbiamo avuto modo di vedere la premiazione di Lorena Coppola, che stimiamo per la conoscenza della Danza e per la Fondazione Massine, che poi ha dato il nome al Premio Danza Positano, Gigione Maresca, collaboratore di Positanonews, ci ha commosso fra verve e poesia. Bravi tutti, nel video dell’amico Michele la premiazione.